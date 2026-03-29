◇セ・リーグ広島1−0中日（2026年3月29日マツダ）中日は今季初の零敗を喫し、18年以来8年ぶりとなる開幕3連敗に沈んだ。先発・高橋宏は8回1失点（自責0）ながら今季初黒星。0―0の6回2死一、二塁で、菊池のゴロを処理した二塁・田中の送球を一塁・サノーが後逸（記録は失策）。ボールがファウルゾーンを転々とする間に三塁走者が生還し、先制点を献上した。そんな苦杯をなめた試合で高橋宏の行動が、ネットで話題とな