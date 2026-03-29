◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、ラストランとなった2番人気のナムラクレアは6着でレースを終えた。引退レース。直線では多くの歓声がナムラクレアに贈られた。騎乗した浜中は「ラストランですし、きっちり仕上げられていい状態で臨めたと思います」と一息。「最後の手綱を任せていただき、勝利に導きたかったですが、そうなら