タレントの井上咲楽さんが3月26日、自身の公式X（旧Twitter）に投稿し、1人で山へ行きトレイルランニング（トレラン）を楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 井上咲楽 】愛車「カントリーマン」で初のソロトレランへ「車を買ってやりたかったこと」実現に歓喜「17キロ走りました〜気持ちよかった」井上さんは「車を買ってやりたかったこと！」と書き出し、「1人で山に行ってトレランすること！」と投稿