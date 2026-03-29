日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が２９日、都内で開かれた定時評議会および臨時理事会で再任された。任期は２年で２期目。１期目を「会長という仕事を学ぶ２年間だった」と振り返った宮本会長。２期目ではＪＦＡの成長戦略に「５つの柱と３つの梁」を掲げ、自身は２０２７年に国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のカウンシルメンバー（理事）就任を目指す意向を明かした。「“事件は現場で起きている”。あれはほ