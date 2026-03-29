女優の小林聡美（60）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。ナレーション収録での裏話を明かす場面があった。この日は19年続いた番組の最終回。19年間ナレーションを務めた番組の最終回ということで、満を持して初めてのゲスト出演となった小林。公私ともに親交がある女優の片桐はいり、市川実日子とともに2人と軽妙なトークをくり広げた。番組終盤、市川から「見えてますか？ 今日のこのトーク」