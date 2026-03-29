建設工事が進む新管制塔（手前）と現管制塔＝2026年2月19日、成田空港滑走路の新設・延伸で将来的に年間発着枠が50万回となる成田空港で、3代目となる新管制塔の建設工事が進んでいる。48年前の開港直前に過激派が占拠事件を起こした初代管制塔の跡地付近で、完成予定は2028年2月末。120メートルの高さは日本一となる。空港関係者は「第2の開港の象徴になってくれれば」と期待を込める。（共同通信＝髭敬）2月中旬、大型のクレ