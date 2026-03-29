首相官邸政府は、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定に向けて設置する有識者会議を巡り、佐々江賢一郎元外務事務次官や黒江哲郎元防衛事務次官ら15人程度をメンバーに起用する方向で調整に入った。4月下旬に初会合を開き、秋までの提言取りまとめを目指す。複数の政府関係者が29日、明らかにした。メンバーは佐々江、黒江両氏の他、科学技術振興機構（JST）の橋本和仁理事長やエネルギー安保に詳しい遠藤典子早稲田