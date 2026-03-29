オリックス５―４楽天（パ・リーグ＝２９日）――オリックスが楽天のドラフト１位藤原聡太（花園大）を初回から打ち崩した。２点を先行された直後、先頭の宗、続く広岡がそれぞれ初球の真っすぐを安打にして好機を作り、西川と中川の適時打などで３点を奪って逆転した。西川は「（点を）取られてしまった後だったので、なんとか得点圏のランナーをかえせてよかった」と振り返った。