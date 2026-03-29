◇パ・リーグ楽天4―5オリックス（2026年3月29日京セラ）楽天のドラフト1位右腕・藤原聡大投手（22）が先発で3回8安打4失点で初黒星を喫した。初回に2点の援護をもらったが、その裏に3点を失い「しっかりと0点でいい流れを持ってこないといけない場面だった。簡単に打たれてしまったのは自分の実力」とうなだれた。チームは2連敗で開幕カード負け越し。藤原は「プロ野球はそう簡単に勝てるもんじゃない。レベルアップ