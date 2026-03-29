スタートの号砲とともに、一斉に飛び出すランナーたち＝２９日、湯河原町今年で３４回目を迎える「湯河原温泉オレンジマラソン」が２９日、神奈川県湯河原町内で開催された。県内外から集まった計２５００人が好天に恵まれた温泉街を駆け抜け、心地よい汗を流した。大会は湯河原町の主催で、観光振興を目的に１９９１年に始まった。特産のミカン畑や温泉街の景観を楽しめるコースが人気を集めている。３、５、１０キロの３種目