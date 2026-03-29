ソフトバンクは２９日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に８―４で逆転勝ちを収め、開幕カード３連勝を飾った。昨年までチームメイトだった先発・有原航平投手（３３）から１０安打７得点を奪ってみせた。初回、一死一塁から柳町に左中間への二塁打が飛び出し１点を先制。２回に逆転を許したものの、その直後に３連打が飛び出し同点。周東の内野ゴロ、相手のバッテリーミスの間に２点を勝ち越した。さらに３回には川瀬に２打席