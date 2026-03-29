Image: Raymond Wong - Gizmodo US 2025年12月4日の記事を編集して再掲載しています。ごめんねBOSE。これまでオープン型のワイヤレスイヤホンをいくつか使ってきましたが、一番のお気に入りはBOSE（ボーズ）Ultra Open Earbudsでした。賛否あれど、個人的にはBOSEのクリップ式デザインは大好きです。使い心地も快適だし、見た目もなかなか良いと思っています。スピーカーを耳の後ろに当て、