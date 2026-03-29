ボートレースからつの「私のイケメン選手権」は２９日、予選２日目が行われた。小柳勝希（２０＝佐賀）は前半２Ｒ、４枠から道中逆転で地元初勝利を飾った。「うれしかった。気持ち良かった」とニンマリ。５９号機は「乗りやすかったし、回っての押しもあった。後半（６着）は回り過ぎ」とまずまず。１３６期養成所チャンプで地元期待の若武者。目先の目標は「地元のフレッシュルーキーになりたい。結果を残したい」と話し、ヤ