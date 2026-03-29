フィット感のある服よりも、ゆとりあるシルエットのトップスが好き。そんなミドル世代におすすめしたいのは、春らしい抜け感のある着こなしを楽しめそうな【ZARA（ザラ）】のきれいめトップスです。ぜひ春コーデに取り入れてみて。 バルーン袖でおしゃれに体型カバー 【ZARA】「ニットバルーンスリーブトップス」\5,990（税込） ふわっとしたバルーン袖が二の腕のラインをカバӦ