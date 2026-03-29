猫と人間に共通する老化のサイン5つ 老化による変化は、ある日突然はっきり現れるというより、少しずつ目立つようになることがほとんどです。 見た目の変化だけでなく、日常の仕草や過ごし方にも表れやすいため、普段の様子を知っておくことが大切です。ここでは、猫と人に共通して見られやすい老化のサインを5つ見ていきましょう。 1.白髪が増える 人に白髪が増えるのと同じように、猫も年齢を重ねると白い毛が混じり