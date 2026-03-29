今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。ある日、娘の友達のママさんから「子連れで遊ぼう」と誘われたA子さん。娘の交友関係が広がったことが嬉しく、お出かけすることに。それから何度も遊びに誘われたA子さんは、嬉しい反面、気疲れでしんどく感じるように。そんな時、久しぶりに遊びの予定が無い週末があって──。 娘の友達のママさん 娘が小学生になった頃の出来事です。娘の友達のママさんから、