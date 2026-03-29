ポール・マッカートニーは、共通の趣味であるパン作りを通じてジョン・レノンと仲直りしたのだという。1970年のビートルズ解散時期には険悪な雰囲気になったこともあるという2人だが、その数年後には再び以前のような友情を取り戻したのだという。 【写真】若かりし頃のポール・マッカートニーとジョン・レノン オーディブルの『The Man on the Run』でポールは、197