回転寿司チェーン「スシロー」が、TVアニメ「文豪ストレイドッグス」と初めてコラボレーションした限定メニューやグッズ付きメニューを、4月1日（水）から全国で販売する。期間は4月19日（日）まで。『文豪ストレイドッグス』とスシローが初コラボ！4月にTVアニメ放送10周年を迎える人気異能バトルアクション作品「文豪ストレイドッグス」とコラボした今回は、“春うらら、来たれスシロー”をテーマに、キャラクターたちの春の