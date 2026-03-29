記事ポイント全国ラーメンチェーン業界初・VTuberが店舗サイネージでリアルタイム接客来店者へのポイントカード・限定グッズ特典とECでの全国参加対応ハッシュタグ投稿で抽選10名にラーメン無料券＋VTuberノベルティが当たる らあめん花月嵐が、全国ラーメンチェーン業界初となるVTuberサイネージ接客イベント「推しメンは花月嵐キャンペーン」を開催します。店舗来店者にはポイントカードや限定グッズが配布され、ECサイトを