記事ポイント安元洋貴が作者以外では初の外部声優として「パンパンくんの日常」に参加エピソード「暴走族パンパンくん」が2026年3月24日より公式YouTubeで公開中声優グランプリ・文化放送ラジオとのタイアップで作者ジュヨン氏との対談も実現 韓国発の人気ショートアニメ「パンパンくんの日常」に、声優・安元洋貴さんがゲスト声優として出演します。本作において作者のイ・ジュヨン氏以外の声優が参加するのは今回が初めてで