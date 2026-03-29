記事ポイント3月30日〜4月3日の5日間、毎日100名・計500名に東海3県の絶品朝ごはんのお供が当たる名古屋コーチン卵・松阪牛しぐれ煮・桑名産蛤など豪華な日替わり賞品が5種類登場応募キーワードは当日の「あさドレ♪」（あさ5時50分〜）放送内で発表 中京テレビの朝番組「あさドレ♪」が、新生活が始まる春に特別なキャンペーンを実施します。3月30日（月）から4月3日（金）の5日間、東海3県の絶品「朝ごはんのお供」が毎日10