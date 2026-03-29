◆パ・リーグロッテ０―４西武（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武との開幕第３戦で敗れて、３連勝を逃した。勝っていれば２０１２年のロッテ以来、１４年ぶりとなるパ・リーグ前年最下位チームの開幕３連勝だったが、開幕カードは２勝１敗だった。先発の小島は初回、桑原の中前安打や２四死球などで１死満塁のピンチ。外崎に中犠飛で１点を失った。２〜４回は得点を与えなかったが、本調子からはほど遠く、４回５９球を