記事ポイントオリーブオイル配合量を従来比22%増量し、しっとりと艶やかな洗い上がりを実現ソメイヨシノ葉エキス・CICA・ユズ果実エキスが春のゆらぎ肌をやさしく整える桜×ヒノキの上品な和の香りが楽しめる春限定品、2026年4月1日より数量限定発売 和SPAは、オリーブオイルの配合量を従来比22%増量した春限定の美容液石けん「和スパ美容液せっけん 桜」を2026年4月1日より発売します。ソメイヨシノ葉エキスやCICA、ユズ果実