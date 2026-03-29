記事ポイントPLANT-2坂井店が2026年4月1日よりびん類の店頭回収事業に参画びん類は透明・茶色・青緑色・黒色の4種類に分別して回収ステーションへ投入買い物ついでに資源物を出せる仕組みで市民が無理なく参加できる環境づくりを推進 PLANTが、坂井市の資源循環推進に協力する取り組みを開始します。PLANT-2坂井店では2026年4月1日より、家庭で使い終わったびん類の店頭回収事業に参画し、買い物ついでに資源物を出せる環境を