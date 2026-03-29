タレントの鈴木奈々が２９日にＳＮＳを更新。愛車を公開した。インスタグラムで「私の愛車ですＳＵＺＵＫＩのクロスビーです」とつづり、黒と白のツートンカラーの愛車をアップ。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」と推しポイントを紹介して締めた。この投稿には「家は３億だけど、車は庶民派」「鈴木だけにＳＵＺＵＫＩって事で」「かっこいい車」「庶民的、そして、めっちゃ