記事ポイント韓国発アスレジャーブランドXEXYMIXが2026年4月25日(土)、心斎橋に直営店をオープンピラティス・ヨガ向けレギンスからゴルフウェア・メンズアイテムまで多彩なラインナップを展開数量限定レギンス発売と2万円以上購入でポーチ付きバッグプレゼントのオープン記念特典を実施 韓国発アスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」が、2026年4月25日(土)に大阪・心斎橋の複合施設クオーツ心斎橋に直営店をオ