◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）ダートのハンデ重賞が１５頭立て（ハピが出走取消）で行われ、１番人気のオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）は直線伸びず７着に終わった。昨年のグリーンチャンネルＣを斤量６０キロを背負い４馬身差の快勝。その後も根岸Ｓ４着、フェブラリーＳ５着と健闘していたが、６走ぶりの１８００メートル戦で、初タイトルを