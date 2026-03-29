◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）ダートのハンデ重賞が１５頭立て（ハピは出走取消）で行われ、２番人気で２４年覇者ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は４着で、２年ぶりＶはならなかった。今回は丹内祐次騎手と初コンビだった。２４年の当レース後、〈１０〉〈１３〉〈６〉着と低迷したが、今回と同舞台の師走Ｓ、ポルックスＳで連続２着と得意