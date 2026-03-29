5人組ロックバンド・Novelbrightの沖聡次郎さんが29日、自身のインスタグラムを通じて、フリーアナウンサーの松本圭世さんと結婚したことを発表しました。沖さんは、2020年にメジャーデビューした大阪発のバンド・Novelbrightでギターを担当。妻となった松本さんはフリーアナウンサーで、麻雀（マージャン）プロリーグ戦『Mリーグ』のリポーターなどで活躍しています。2人は連名で、結婚と新たな命を授かったことを報告しました。