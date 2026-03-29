◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)男子シングル・フリースケーティング(FS)が現地28日に行われ、イリア・マリニン選手(アメリカ)が優勝。日本勢は鍵山優真選手が2位、佐藤駿選手が3位となりました。ショートプログラム(SP)では転倒もあり6位となっていた鍵山選手は、冒頭からノーミスの素晴らしい演技を披露。演技後は右手の拳を何度を突き上げ喜びました。結果はFS自己ベストとなる212.87点