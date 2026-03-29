アニメ『メイドインアビス』シリーズ続編で劇場シリーズ第1部となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、2026年10月23日に劇場公開されることが決定した。劇場公開日決定にあわせて、キービジュアルも公開された。【動画】気になる！公開された『メイドインアビス 目覚める神秘』最新映像キービジュアルにはリコ・レグ・ナナチ・ファプタの姿が描かれているほか、陰にクラヴァリの姿も描かれている。さらに、『劇場版総集