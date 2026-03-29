◇パ・リーグロッテ0―4西武（2026年3月29日ZOZOマリン）ロッテは先発の小島和哉投手（29）が3安打1失点ながら4四死球と不安定な投球が続き、4回で降板。打線は西武の先発・平良の前に5安打無得点に終わり、球団史上初の2年連続開幕3連勝は逃した。サブロー監督は初黒星。小島は初回先頭の桑原に中前打を許すと、続く長谷川を四球歩かせ、1死後、林安可に死球。外崎の中犠飛で先制を許した。2回も1死一、三塁のピンチを