「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ヤクルトが終盤に一挙５点を挙げて、試合をひっくり返した。２点を追う八回。それまで３安打と苦しめられてきた相手先発・石田裕から３連打で無死満塁。この好機で２番・サンタナが右中間に走者一掃の二塁打を放って逆転した。ベンチ前の池山監督は大興奮。両腕を上に突き上げて何度もガッツポーズをした。開幕２連勝した試合中に大きな声を張り上げて、ノドを痛めて声が出