アメリカ代表は現地時間の28日、国際親善試合でベルギー代表と対戦し2-5の大敗を喫した。39分にウェストン・マッケニーがネットを揺らし、先制に成功したアメリカだったが、前半終了間際に追いつかれると、後半ベルギーに４失点。88分にパトリック・アギェマンが意地を見せるゴールを決めたが、力を差を見せつけられる試合となった。昨年9月の日本との親善試合以降、5戦負けなしで4勝1分と好成績を残していたアメリカだったが、米