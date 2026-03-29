韓国代表は現地時間の28日、親善試合としてイングランドのスタジアムMKでコートジボワール代表と対戦した。南アフリカを想定した韓国にとってこの試合は国際Aマッチ通算1000試合目という節目だったが、前半と後半に2点ずつ許して0-4の大敗を喫した。得点チャンスを多く作っただけに悔しい敗戦となった。W杯が迫るなか、課題が残る試合になったが、この日風邪の兆候があったため59分からの出場になった韓国代表のエース、ソン・フン