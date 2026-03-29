6月のW杯前の親善試合としてセルビアとのテストマッチを行ったスペイン代表。デビュー戦となったビクトル・ムニョスのゴールを含めた3得点で見事勝利を飾った。ムニョスはレアル・マドリードの下部組織出身で、昨年からラ・リーガのオサスナでプレイしている。ポジションはWGで、今季のオサスナでは公式戦31試合に出場して6ゴール5アシストを記録している。そんなムニョスに対し、同じくラ・リーガのバルセロナが獲得に関心を示し