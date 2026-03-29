レアル・マドリードに所属するスペイン代表MFダニ・セバージョスが、今夏に退団する見込みとなっているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。2014年にレアル・ベティスでプロキャリアをスタートさせたセバージョスは、2017年夏にレアルへ完全移籍。2019年夏からは2年間アーセナルへレンタル移籍しており、復帰後は準レギュラーとしてプレイしている。今季は負傷の影響もあり、ここまでの公式戦22試合でプレイタイムが810分に留まっ