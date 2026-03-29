一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を3月29日正午から30日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、品川プリンスホテルが12,306円から、エースホテル京都が25,864円から、帝国ホテル京都が155,920円から、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜が31,45