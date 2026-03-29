圏央道の延伸部にナゾのトンネル千葉県内で圏央道の延伸開業が2026年度に予定されています。開通目前といった段階の現地ですが、その中に「ナゾのトンネル」の姿がありました。【ナルホドォォォ！】これが「ナゾの3連トンネル」の正体です（地図／写真）2026年度に開通する圏央道の未開通部、大栄JCT〜松尾横芝IC間18.5kmのうち、成田空港のそばを通る北側の大栄JCT−多古IC間約9.1kmについては秋の先行開通が予定されています