【3月29日2025-26大同生命SVリーグ男子第19節東レアローズ静岡×ヴォレアス北海道】リーグ戦9位のヴォレアス北海道は敵地で8位の東レアローズ静岡と対戦。第1セットを落とし不安なスタートとなりますが、前日(28日)に初のスタメン出場し、この日もスタメンのルーキー・日車恭輔選手のアタックやサントリーからの期限付き移籍で今季加入した染野輝選手のアタックなど、フレ