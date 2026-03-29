佐々木朗希は不安要素を払しょくできるだろうか(C)Getty Imagesドジャース・佐々木朗希の開幕ロースター入りに、疑問の声が噴出している。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2026年の開幕ロースター入りを果たしたものの、数か月以内には去ることになるであろう」ドジャースの選手のひとりに佐々木を挙げている。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン同メディアは「ドジャースはササキに対して