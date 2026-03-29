◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会▽中学生女子の部・決勝中日本女子選抜０―７関西女子選抜＝６回コールド＝「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」は２６日に開幕。この日は新設された「中学生女子の部」の決勝が行われ、関西女子選抜が初代女王に輝いた。初回、関西女子は相手エラーと犠打で１死三塁とし、３番・上田あおい選手（２年）が左前へ先制打。２回１死からは、９番・川