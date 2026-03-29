◆パ・リーグロッテ０―４西武（２９日・ＺＯＺＯマリン）西武は今季から先発に再転向した平良海馬投手（２６）が、ロッテ打線を散発の５安打に抑えて、プロ初完投を完封で飾った。チームは今季初勝利で、開幕３連敗を阻止した。初回、先頭の桑原がロッテ先発の小島から中前安打を放った後、二盗に成功。続く長谷川の四球などで１死満塁の好機を作った。ここで外崎が中犠飛を放ち、１点を先制した。５回は代わったロッテ２