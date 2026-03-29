◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムは先発の有原航平投手が６回７失点と乱れ、開幕３連敗。しかし打線は３発を放ち、またも一発攻勢を見せた。この３連戦、初戦は清宮幸、万波、水谷が一発を放ち３本塁打。２戦目も野村、カストロに一発が飛び出した。この日は万波、清宮幸、郡司とソロ３本。３連戦で計８本塁打は、シーズン換算では驚異の３８１本塁打となる。主砲レイエスに