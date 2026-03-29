◇プロ野球パ・リーグ 西武4-0ロッテ（29日、ZOZOマリン）西武が接戦を制し今季初勝利を挙げました。西武は初回、先頭の桑原将志選手がヒットで出塁するなど1アウト満塁を作ると5番・外崎修汰選手の犠牲フライで先制。さらに5回にはノーアウト1塁3塁で林安可選手がショートゴロとなりましたが、併殺崩れの間にランナーがホームを踏み2点目を挙げます。ここから西武の守りが光ります。直後の裏の守備でセンター前に落ちそうな打球を