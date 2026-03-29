タレントの篠田麻里子の再婚発表に祝福の声があがっている。篠田が再婚を報告したインスタグラムには、元ＡＫＢ４８の高橋みなみが「おめでとうございます」とコメントしたほか、元ＡＫＢ４８・ＪＫＴ４８でジャカルタで活動している仲川遥香と、元日にボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規との結婚を発表した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈がそれぞれ「まりちゃんおめでとう」と祝福。ＳＤＮ４８の