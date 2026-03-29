日本サッカー協会は２９日、定時評議員会および理事会を開催し、宮本恒靖会長（４９）の２期目の続投が正式に決定した。任期は２年。宮本会長はこのほど、報道各社の合同インタビューに応じ、来年４月に控えるアジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）や国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の理事選出に向け意欲を示した。＊＊＊―１期目（２４年３月から）を振り返って。「会長という立場になり、会長という仕事を学ぶ２年