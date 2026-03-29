吉本興業は29日、所属芸人の天竺川原（46）について、双方の協議の結果、3月末をもってエージェント契約を終了することで合意したと発表した。【動画】天竺川原、吉本興業とのエージェント契約終了へ【本人メッセージ】吉本興業は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりましたが、この度、双方の協議の結果、契約を終了することになりました」と説明し、「弊社としましては、天竺川原の新