5回を投げ終え、ベンチに戻るソフトバンクのスチュワート。2季ぶりの勝利を挙げた＝みずほペイペイドームソフトバンクが3連勝。川瀬が二、三回に適時打を放つなど3安打2打点。5―3の四回は柳田の適時打などで突き放した。スチュワートは制球が不安定ながら、5回3失点で2季ぶりの勝利。日本ハムの有原は6回7失点と崩れた。