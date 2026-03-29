歌手の中島美嘉(43)が29日、自身のインスタグラムを更新。人気アーティストとの豪華2ショットを公開した。中島は「先日またちゃんみなさんライブ参戦」と書きだし、ラッパーのちゃんみなのライブを観賞したことを報告。ちゃんみなとの2ショットを添え「全て最高でした！毎回行きたい！」と感激を記した。2人の歌姫の豪華2ショットにファンからは「最高すぎる2ショット」「ちゃんみな様との楽曲制作お願いします！」「かっ